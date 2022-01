Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είναι έτοιμος να αφήσει το Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα προκειμένου να αναζητήσει συμβόλαιο μακριά από την πατρίδα του.

Έτοιμος να αποχωρήσει από την θυγατρική ομάδα των Λος Άντζελες Λέικερς είναι ο Πιέρ Τζάκσον, ο οποίος φέρεται να αναζητά συμβόλαιο σε ομάδα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο 31χρονος πλειμέικερ, ο οποίος το καλοκαίρι του 2020 είχε αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό αλλά εν τέλει δεν μακροημέρευσε στην Ελλάδα, μετρά φέτος 11.3 πόντους με 29% στο τρίποντο, 6 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε τρεις εφμανίσεις στην G League.

Το βιογραφικό του στην Γηραιά Ήπειρο γράφει ακόμη Γαλατασαράι, Μπουρζ, Μακάμπι, Τσεντεβίτα και Φενέρμπαχτσε, ενώ έχει θητεύσει και σε δύο ομάδες της Κίνας.

Μένει να δούμε αν ο δρόμος του θα τον ξαναβγάλει στην Ευρώπη ή αν θα επιχειρήσει την εύρεση ενός πλουσιοπάροχου deal στην Ασία, όπου έχει πολύ καλό όνομα.

Pierre Jackson is leaving the G League to pursue international opportunities, I am told.

Jackson averaged 11.3ppg in three games for South Bay Lakers