Ο Πιέρ Τζάκσον συνεχίζει στη G League και πατάει παρκέ μετά από 6 μήνες

Ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού, Πιέρ Τζάκσον επιστρέφει στη δράση έπειτα από 6 μήνες αγωνιστικής απραξίας αφού βρήκε συμβόλαιο στη G-League με τους Σάουθ Μπέι Λέικερς.

Το καλοκαίρι του 2020, ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Πιέρ Τζάκσον ο οποίος όμως δεν ικανοποίησε με την απόδοσή του ενώ τον πήγε πίσω και ο τραυματισμός του (θλάση στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού), με αποτέλεσμα να αποχωρήσει τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς.

Ακολούθως βρήκε συμβόλαια στην Τουρκία (Γαλατάσαραϊ) και τη Γαλλία (Μπουρζ) και μετά από σχεδόν έξι μήνες αποχής, επιστρέφει στην αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ, υπογράφοντας στους Σάουθ Μπέι Λέικερς. Ο Τζάκσον έχει αγωνιστεί στην EuroLeague με τις Φενέρμπαχτσε και Μακάμπι, έχοντας 12.6 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 0.9 κλεψίματα μ.ό. σε 35 συμμετοχές.

Free agent point guard Pierre Jackson (@PAPPYGAWD) has signed his contract in the NBA G League and will be acquired by the South Bay Lakers, league sources say.