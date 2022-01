O Ζακ Λαβίν θα παραμείνει μία εβδομάδα στα «πιτς» εξαιτίας του τραυματισμού του στο γόνατο, με τα πρώτα στοιχεία της μαγνητικής να δείχνουν πως γλίτωσε τη μεγάλη ζημιά που όλοι φοβόντουσαν.

Οι Μπουλς όχι μόνο γνώρισαν την ήττα από τους Ουόριορς, αλλά είδαν και τον Ζακ Λαβίν να αναγκάζεται να αποχωρήσει από το παρκέ 4 λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης εξαιτίας τραυματισμού στο αριστερό γόνατο.

Η ομάδα ενημέρωσε αρχικά τον κόσμο πως θα ακολουθήσει σειρά εξετάσεων προκειμένου να βγει το πόρισμα για την κατάστασή του. Ο παίκτης των «ταύρων», λοιπόν, υποβλήθηκε σε μαγνητική με τις πληροφορίες που καταφτάνουν να βάζουν... τέλος στον συναγερμό.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο Λαβίν απέφυγε τα χειρότερα, ωστόσο οι πόνοι οφείλονται στο χειρουργείο που είχε κάνει στον χιαστό του ίδιου ποδιού και εμφανίζονται περιστασιακά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Οι Μπουλς θα στερηθούν των υπηρεσιών του για μία εβδομάδα και μετά από αυτό το διάστημα θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Zach LaVine’s MRI is done.Initial read is that it showed no structural damage, per sources. As reported last night, LaVine has been playing through knee soreness the last couple weeks. It has flared up occasionally ever since his ACL surgery. Team/LaVine still discussing timeline