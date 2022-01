Ο Στεφ Κάρι έδειξε για άλλη μια φορά πως το... κατέχει και στο ποδόσφαιρο.

Γνωστός για τα κολπάκια του πριν από κάθε ματς των Ουόριορς είναι ο Στεφ Κάρι που σε κάθε προθέρμανση μας δείχνει και κάτι διαφορετικά. Πριν την αναμέτρηση με τους Μπουλς έκανε τα... δικά του με τη μπάλα.

Kλώτσησε τη... σπυριάρα και στη συνέχεια την ισορρόπησε τον αυχένα του, δείχνοντας την ποιότητα του και σε αυτόν τον τομέα. Κάθε προθέρμανση του σταρ των Ουόριορς αποτελεί σκέτη απόλαυση. Στα του ματς οι πολεμιστές... διέλυσαν τους Μπουλς, με τον Ζακ ΛαΒίν να αποχωρεί νωρίς λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Steph's just having fun with it ✨



