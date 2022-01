Ο Αντρε Ιγκουοντάλα μάγεψε κόντρα στους Μπουλς.

Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης που κάνει τόσο πολλά πράγματα πάνω στο παρκέ εδώ και πολλά χρόνια, ο τρις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ και μία φορά MVP τελικών, Αντρέ Ιγκουοντάλα

Ο Iggy έκανε τα μαγικά του και κόντρα στους Μπουλς. Έκλεψε τη μπάλα και αμέσως έβγαλε μια εντυπωσιακή σκαστή ασίστ πίσω από την πλάτη στον Λι, δίνοντας του έτοιμο καλάθι. 'Ολα αυτά σε ένα ματς που οι Ουόριορς το πήραν εύκολα και ο ΛαΒίν τραυματίστηκε.

What a dime by Iggy 😱



(via @NBATV)pic.twitter.com/rl47M5zcu0