Σαν τα... κοκόρια έκαναν οι Μοράντ και Μπέβερλι στο ματς των Γκρίζλις με τους Τίμπεργουλβς.

Το περίεργο θα ήταν να μείνει ήρεμος ο Πατ Μπέβερλι και να μείνει μακριά από καυγάδες. Και αυτό δεν έγινε ούτε κόντρα στο Μέμφις. Ο γκαρντ των λύκων έσπρωξε τον Μοράντ, ο σταρ των αρκούδων απάντησε και οι δυο τους τα είπαν σε πολύ έντονο ύφος, με τον Πατ τελικά να σκάει ένα πλατύ χαμόγελο και η κατάσταση να ηρεμεί.

Δείτε τι έγινε μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών

Ja had words for Pat Bev after this play pic.twitter.com/zXudzUach8