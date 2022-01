Οι Σάρλοτ Χόρνετς των 8 παικτών, νίκησαν - μετά τους Μπακς - και τους Σίξερς. Ιστορικό triple double για τον Ντάριους Γκάρλαντ στο Κλίβελαντ.

Ο Γκόρντον Χέιγουορντ ήταν ασταμάτητος, σημείωσε 30 πόντους, ο Τέρι Ροζίερ σημείωσε 22 και ο Μάιλς Μπρίτζες 21 στη νίκη των Χόρνετς (23-19) επί των Σίξερς (23-17).

Ο Τζοέλ Εμπίντ σημείωσε για 8ο σερί παιχνίδι τουλάχιστον 30 πόντους (είχε 31) και ετοιμάζεται αν το πράξει και για 9η φορά να κάνει ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας. Για την ιστορία, αυτό ήταν το πέμπτο συνεχόμενο ματς που είχε ακριβώς 31 πόντους!

Ο Κάιλ Κούζμα συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις και έχασε το triple double απέναντι στους Μάτζικ για μία ασίστ (19π., 10 ριμπ., 9 ασίστ). Ο Σπένσερ Ντινγουίντι πρόσθεσε 17 πόντους και ο Μοντρέζλ Χάρελ 16 πόντους, 8 ριμπάουντ. Και όλο μαζί κάλυψαν την απουσία του Μπράντλεϊ Μπιλ.

Πρώτος σκόρερ για το Ορλάντο ο Τέρενς Ρος με 17 πόντους.

Οι Ρόκετς σταμάτησαν το αρνητικό σερί των τριών ηττών στο ντέρμπι του Τέξας, με τον Έρικ Γκόρντον να κάνει μία vintage εμφάνιση με 31 πόντους και 6/7 τρίποντα.

Για τους Σπερς, ο Ντεζούντε Μάρεϊ έκανε ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους, ενώ ο Μπριν Φορμπς πρόσθεσε 21.

Ο Ντάριους Γκάρλαντ έγραψε ιστορία με το triple double που σημείωσε (11π., 10 ριμπ., 15 ασίστ), αφού από την πρώτη χρονιά του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Κλίβελαντ και με εξαίρεση τον «βασιλιά» είναι μόλις ο δεύτερος Καβαλίερ που σημειώνει triple double (ο άλλος είναι ο Καϊρί Ίρβινγκ).

