Με δώδεκα χρόνια διαφορά. Στο ίδιο επίπεδο. Και ας τους έχουν... πάρει τα χρόνια. Ο Κέβιν Ντουράντ και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς «διοικούν» το σκοράρισμα στη λίγκα!

Το στατιστικό είναι απίθανο. Όχι τόσο εκείνο της (μακρινής) σεζόν 2009-2010, όταν ο Κέβιντ Ντουράντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ήταν πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ με 30.1 πόντους ανά παιχνίδι. Και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς των Κλίβελαντ Καβαλίερς ακολουθούσε με 29.7!

Μία ντουζίνα χρόνια μετά, το δίδυμο είναι ίδιο και απαράλλακτο. Ο Ντουράντ είναι πια 33. Και ο Τζέιμς στα 37. Ο παίκτης - πια - των Μπρούκλιν Νετς σκοράρει κατά μέσο όρο 29.8 πόντους και είναι 1ος σκόρερ στο ΝΒΑ.

Και αυτός των Λος Άντζελες Λέικερς έχει 28.9 πόντους ανά παιχνίδι και καταδιώκει τον KD. Τι και αν είναι στα 37 του, ο «Μπρον» μοιάζει σαν να ξεκινάει τώρα την καριέρα του.

Πίσω από τους δύο, σε... ανάσα μισού καλαθιού είναι ο άνθρωπος που μπορεί να τους διαδεχθεί, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 28.4 πόντους.

12 years later, still at the top. This is wild. 🤯 pic.twitter.com/46PujYZ26F