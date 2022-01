Ο Κλέι Τόμπσον όχι μόνο επέστρεψε στην αγωνιστική δράση προσφέροντας χαρά στο μπασκετικό κοινό, αλλά κατάφερε να σπάσει ρεκόρ στις πλατφόρμες του NBA στα social media ανεβάζοντας κατακόρυφα την τηλεθέαση.

Mιλάμε για μία βραδιά επιστροφής μετά από 940 ημέρες. Ανήκε δικαιωματικά στον Κλέι Τόμπσον και μπορεί ο καθένας να πει πως η «KlayDay» είναι πράγματι μία ιστορία μπασκετικής λύτρωσης.

Η μεγάλη επιστροφή για τους Γκόλντεν Στείτ Ουόριορς επισκίασε τα πάντα. Και όσοι βρέθηκαν στο Chase Center, τα ξημερώματα της Δευτέρας, βίωσαν απόλυτα το κλίμα αυτό. Όσοι πάλι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν από διάφορα μέρη της γης, κατάφεραν να... σπάσουν κάθε ρεκόρ τηλεθέασης στο NBA TV και στα αντίστοιχα social media.

Klay Thompson's return on Sunday delivered record engagement across NBA social media platforms and multi-year audience highs on NBA TV and NBC Sports Bay Area. pic.twitter.com/rMx5BPekcs