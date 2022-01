Bούτσεβιτς για ΝτεΡόζαν: «Νομίζω πως είναι ο MVP»

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς αποθέωσε τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ο οποίο πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στους Μπουλς.

Οι Μπουλς... πετούν φέτος, παίζοντας όμορφο μπάσκετ και έχουν βρει έναν σπουδαίο ηγέτη στο πρόσωπο του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν που μέσα σε λίγες ώρες... καθάρισε Πέισερς και Ουίζαρντς με νικητήριο buzzer beater.

Ο περιφερειακός του Σικάγο κάνει πράματα και θάματα φέτος, αφού μετρά 26.9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στην πρώτη θέση της Ανατολής

🚨 BUTTER at the BUZZER 🚨



DeMar DeRozan knocks down the ONE-LEGGED triple as the @chicagobulls win on a #TissotBuzzerBeater! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/rKdMtGpoM0 — NBA (@NBA) December 31, 2021

Όλα αυτά που κάνει στο παρκέ τον έχουν βάλει στην... εξίσωση για το βραβείο του MVP της σεζόν. Σε αυτό πήρε θέση και ο συμπαίκτης του Νίκολα Βούτσεβιτς που απάντησε στον πρώην ΝΒΑer και νυν αναλυτή, Μπράιαν Σκαλαμπρίν.

Ο πρώην παίκτης των Σέλτικς και των Μπουλς έγραψε πως ο ΝτεΡόζαν μπορεί να πάρει το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη στο ΝΒΑ. Αμέσως απάντησε ο Βούτσεβιτς που τόνισε πως μάλλον εννοεί πως πάει για MVP.

Δείτε την απάντηση του