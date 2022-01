ΝτεΡόζαν: Big Shot... ΝτεΜάρ, o πρώτος με δύο απανωτά buzzer beaters (vid)

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν σημείωσε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ένα buzzer beater! Ο πρώτος που το κάνει σε διαδοχικές ημέρες και ο πρώτος σε διαδοχικά ματς μετά τον Λάρι Μπερντ στο μακρινό 1985.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν θα πρέπει να αναζητήσει ένα νέο παρατσούκλι. Αυτή τη στιγμή το πιο ταιριαστό είναι αυτό που είχε ο Ρόμπερτ Χόρι. Τον ονόμαζαν «Big shot Bob».

Ο τίτλος είναι μάλλον κατανοητός. Ο Μπομπ που λατρεύει να πετυχαίνει μεγάλα σουτ. Για τον ΝτεΜάρ το μόνο που πρέπει να αλλάξει είναι το όνομα: Big shot DeMar!

Έτσι και αλλιώς, το κατόρθωμα του γκαρντ των Σικάγο Μπουλς είναι μοναδικό. Μετά από 797 buzzer beaters στην ιστορία του ΝΒΑ (σύμφωνα με τη... βίβλο του BasketBall Reference) εμφανίστηκε ο πρώτος που πετυχαίνει δύο διαδοχικά σε συνεχόμενες ημέρες!

Ο ΝτεΡόζαν το έκανε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στην Ιντιάνα και τα ξημερώματα της 2ας Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον!

Ο προηγούμενος που είχε καταφέρει να πάρει δύο διαδοχικά ματς με σουτ της τελευταίας στιγμής (όχι όμως σε διαδοχικές ημέρες) ήταν ο «βασιλιάς» των clutch καταστάσεων, Λάρι Μπερντ.

Το έκανε τον Ιανουάριο, 36 χρόνια πριν (27 και 29/1 του 1985)!

Η φράση είναι αγαπημένη για τους Αμερικανούς. Κάτι σαν το δικό μας, «γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος». Ο Κάιλ Κούζμα θέλησε να γίνει ο ήρωας του αγώνα. Ένα δικό του τρίποντο έφερε την Ουάσινγκτον μπροστά στο σκορ.

Σύμφωνα με τον πρώην παίκτη των Λος Άντζελες Λέικερς, ο ΝτεΡόζαν του είπε να «κρατήσει την μπύρα του...». Δηλαδή να περιμένει και την επόμενη κίνηση.

Μάλλον, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ο ίδιος ο ΝτεΡόζαν δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί πριν από λίγα λεπτά στο παρκέ. «Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ονειρεύομαι», ήταν τα λόγια του. Δεν είναι εύκολο να βροντοφωνάξεις «δικό μου το ματς» για δεύτερη σερί βραδιά.

COMING TO A CITY NEAR YOU.@DeMar_DeRozan | #NBAAllStar pic.twitter.com/vGKkZYKYDS