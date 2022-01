Ο Κάρι έχασε την ευκαιρία να μετρήσει διψήφιο αριθμό πόντων για 100ο σερί παιχνίδι

Το σερί του Στεφ Κάρι με τουλάχιστον 10 ή περισσότερους πόντους σ' ένα ματς σταμάτησε κόντρα στους Ατλάντα Χοκς και πέταξε στα σκουπίδια την μοναδική ευκαιρία να γίνει 100άρης!

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τους Ατλάντα Χοκς, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ μετρούσε 99 σερί παιχνίδια έχοντας πετύχει 10+ πόντους! Είτε ήταν για την regular season του πρωταθλήματος, είτε ήταν για τα playoffs.

Αν και οι πιθανότητες ήταν με το μέρος του προκειμένου να φτάσει τα 100 ματς όντας «διψήφιος» σε πόντους, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ! Ο Κάρι έμεινε στους 9 πόντους και ήταν η 51η φορά στην καριέρα του (σε σύνολο 909 αγώνων σε κανονική περίοδο και postseason) που έμεινε σε μονοψήφιο αριθμό.

Η... τελευταία φορά που συνέβη κάτι ανάλογο ήταν στις 30 Οκτωβρίου 2019 κόντρα στους Φοίνιξ Σανς. Έκτοτε μέτρησε 99 σερί ματς με 10 ή περισσότερους πόντους.

Stephen Curry scored nine points tonight in the win over Miami, meaning he was one point away from something he's never done.



He could have had 100 consecutive double-digit scoring games for the first time in his illustrious career.