NBA: Αναβλήθηκε το Νάγκετς-Ουόριορς

Αναβλήθηκε η αναμέτρηση των Ουόριορς με τους Νάγκετς στην Ball Arena που ήταν προγραμματισμένη για απόψε.

Όπως ανακοινώθηκε επισήμως, η αναμέτρηση των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τους Ντένβερ Νάγκετς αναβλήθηκε.

Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο για τις 4:30π.μ. (ώρα Ελλάδας), αλλά τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς οι Νάγκετς δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό που χρειάζεται ώστε να διεξαχθεί αγώνας.

Θυμίζουμε πως μια ομάδα πρέπει να διαθέτει 8 διαθέσιμους παίκτες για να γίνει ένα ματς στο NBA.

Τα «πλήγματα» που έχει δεχθεί λόγω παικτών στο πρωτόκολλο και τραυματισμών, λοιπόν, δεν επιτρέπουν στην ομάδα του Ντένβερ να φιλοξενήσει τους Ουόριορς στην Ball Arena.

Tonight's game against the Warriors has been postponed due to health and safety protocols. pic.twitter.com/zXpnAVetBl