Ουοναμέικερ: «Συνεχίζει στο ΝΒΑ με συμβόλαιο στους Ουίζαρντς»

Έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο με τους Ουίζαρντς και να παραμείνει στο ΝΒΑ είναι ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Πέισερς.

Λίγα μόλις 24ωρα μετά την αποδέσμευσή του από τους Ιντιάνα Πέισερς, ο Μπραντ Ουοναμέικερ έχει απασχολήσει την κοινότητα του ΝΒΑ με τον επόμενο σταθμό του. Ο Ρικ Καρλάιλ εισηγήθηκε την αποδέσμευσή του με σκοπό να εντάξει στο δυναμικό της ομάδας τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, Κίφερ Σάικς.

Ο Ουοναμέικερ θέλησε να κυνηγήσει και άλλο την καριέρα του στην κορυφαία Λίγκα χωρίς να είναι διατεθειμένος να γυρίσει στην Ευρώπη έπειτα από το 2017/18 και τη θητεία του στη Φενέρμπαχτσε. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, που μεταφέρονται από τον δημοσιογράφο Εμιλιάνο Καρσία, ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, οι οποίοι κινούνται στην αγορά προκειμένου να καλύψουν τα κενά των απουσιών τους.

Τη φετινή σεζόν μετρά κατά μέσο όρο 3.5 πόντους και 2.2 ασίστ σε 13.3 λεπτά με παρουσία σε 22 παιχνίδια.

The Washington Wizards are signing Brad Wanamaker, sources tell me and @yakovmeir1.

Wanamaker has played 22 games with the Pacers this season averaging 3.4ppg