Νικς - Χοκς 101-87: Ένα γήπεδο... στο πόδι για το triple-double του Κέμπα (vid)

O 31χρονος Αμερικανός βρέθηκε σε... τριπλή βραδιά και αποθεώθηκε από το κοινό του Madison Square Garden.

Οι Νικς «φιλοξένησαν» τους Χοκς στην έδρα τους για την... Χριστουγεννιάτικη έκδοση της δράσης του ΝΒΑ και επικράτησαν με 101-87 φτάνοντας το ρεκόρ τους στο 15-18.

Ο Κέμπα Ουόκερ ήταν εκ των πρωταγωνιστών του αγώνα πετυχαίνοντας ένα triple-double με ιδιαίτερη σημασία. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε 40 λεπτά και πέτυχε 10 πόντους τους οποίους συνδύασε με 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ μετρώντας μόλις ένα λάθος.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που καταγράφει τέτοια επίδοση την συγκεκριμένη ημέρα και όπως ήταν φυσικό γνώρισε την αποθέωση με standing ovation.

The first Christmas Day triple-double in Knicks history and a standing ovation for @KembaWalker! 👏 pic.twitter.com/mPDBIwhKXQ