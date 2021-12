Σέλτικς: Απέκτησαν αδερφό παίκτη του Λαυρίου

Oι Σέλτικς απέκτησαν τους Αλ-Φαρούκ Αμίνου και Νορβέλ Πελ με δεκαήμερα συμβόλαιο.

Η Βοστώνη έχει αρκετές απουσίες λόγω κορονοϊού και συνεχίζουν την ενίσχυση τους για να αντέξουν σε μια απαιτητική περίοδο. Οι Σέλτικς θα αποκτήσουν τον Αλ-Φαρούκ Αμίνου με 11ετή εμπειρία από το ΝΒΑ και τον σέντερ που έπαιζε στη G-League και παλιότερα στους Σίξερς, Νορβέλ Πελ. Η Βοστώνη τους πρόσφερε 10ήμερα συμβόλαια.

Οι Κέλτες έχουν 8 παίκτες σε πρωτόκολλο κορονοϊού και τα δύο νέα τους αποκτήματα, έρχονται να δώσουν λύσεις στη ρακέτα. Μάλιστα ο αδερφός του Αλ-Φαρούκ, αγωνίζεται στη χώρα μας με τη φανέλα του Λαυρίου, ο Αλ Βατζίντ Αμίνου. O Aλ Φαρούκ έχει παίξει στο παρελθόν σε Κλίπερς, Χόρνετς, Μπλέιζερς, Χόρνετς, Μάτζικ, Μπουλς και Σέλτικς.

