Νετς: Βγήκε ο Χάρντεν από το πρωτόκολλο, μπήκαν άλλοι τρεις

Ο Τζέιμς Χάρντεν είναι έτοιμος να επιστρέψει στην δράση, την ώρα που ακόμη μία τριάδα για τους Νετς μπαίνει στην μεγάλη λίστα του πρωτόκολλου.

Ο κορονοϊός συνεχίζει να μαστίζει τον κόσμο του ΝΒΑ με τις περισσότερες ομάδες να αναζητούν λύσεις ανάγκης προκειμένου να συνεχίσουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα. Άλλωστε το πρώτο μέτρο που έλαβε η Λίγκα για να... ελαφρύνει το βάρος ήταν να επεκτείνει τα ρόστερ όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οι Μπρούκλιν Νετς αποτελούν από αυτές τις περιπτώσεις χάνοντας τόσο τον Κέβιν Ντουράντ όσο και τον Τζέιμς Χάρντεν με τον «μούσια» να παραμένει εκτός από τις 15 Δεκεμβρίου. Όπως ενημέρωσε ο Στιβ Νας, ο Χάρντεν είναι έτοιμος να επιστρέψει καθώς εκείνος και ο Μίλσαπ βγήκαν από το πρωτόκολλο κορονοϊού.

Ωστόσο υπάρχουν τρία νέα ονόματα στη συγκεκριμένη λίστα των Νετς με τους Τόμας, Ντιουκ και Έντουαρντς να μπαίνουν σε καθεστώς καραντίνας μέχρι νεοτέρας.

James Harden and Paul Millsap are out of health and safety protocols according to Steve Nash.