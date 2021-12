Τζαζ: Πρόεδρος της Γιούτα ο Ντάνι Έιντζ

Ο Ντάνι Είντζ θα αναλάβει το ρόλο του προέδρου των δραστηριοτήτων του μπάσκετ στους Γιούτα Τζαζ!

Ο Ντάνι Έιντζ άφησε τους Μπόστον Σέλτικς μετά από 18 χρόνια και συμμετοχή σε διάφορα πόστα. Ανάμεσά τους ο ρόλος του general manager και του προέδρου των δραστηριοτήτων του μπάσκετ.

Η αποχώρηση του απο τη Βοστόνη δεν τον άφησε για καιρό δίχως νέα εργασία. Ο Έιντζ θα αναλάβει ένα σχεδόν ίδιο ρόλο στους Γιούτα Τζαζ. Θα καλύψει το κενό που άφησε η παραίτηση του Ντένις Λίντσεϊ και την τοποθέτησή του σε ρόλο συμβούλου το καλοκαίρι, μετά από πάρα πολλά χρόνια στο πόστο του προέδρου.

Κάπως έτσι, ο Έιντζ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στους Τζαζ, όπου θα παραμείνει general manager ο Τζάστιν Ζάνικ.

