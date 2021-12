Απολαυστικός ΛεΜπρόν: Πήρε τα γυαλιά του Κάρτερ που έπεσαν στο παρκέ και τα φόρεσε (vid)

Τα γυαλιά του Κάρτερ έπεσαν στο παρκέ μετά από μια φάση με τον Χάουαρντ και ο ΛεΜπρόν τα πήρε και τα φόρεσε, απολαμβάνοντας τη στιγμή.

Όρεξη για πλάκα είχε ο ΛεΜπρόν Τζείμς στην αναμέτρηση με τους Μάτζικ. Κάρτερ και Χάουαρντ διεκδίκησαν τη μπάλα, με τον σέντερ των Λέικερς να τη σώζει και να την πετάει πάνω στον αντίπαλο του. Όμως αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τον πετύχει στο πρόσωπο και να του φύγουν τα γυαλιά που φοράει. Εκεί την παράσταση έκλεψε ο ΛεΜπρόν Τζείμς που τα πήρε και φόρεσε σε ένα από τα πιο αστεία στιγμιότυπα της σεζόν.

Δείτε τι έγινε στο ματς των Λέικερς με τους Μάτζικ και τη νίκη των λιμνάνθρωπων

LeBron really put on Wendell Carter Jr.'s goggles after this play 😂🥽 pic.twitter.com/hpUz6XlLh3