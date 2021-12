Κάρι - Ντουράντ: Οι μοναδικοί με 50άρα μέσα στη σεζόν (vid)

Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ αποτελούν το δίδυμο που έχει πετύχε 50+ πόντους μέσα στη σεζόν.

Είναι ασταμάτητοι, δύο από τους σημαντικότερους σκόρερ που έχει δει ποτέ το ΝΒΑ, ενώ παρέα κατέκτησαν τα πρωταθλήματα του 2017 και του 2018 με τη φανέλα των Ουόριορς.

Πλέον οι Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ βρίσκονται σε διαφορετικές ομάδες, αφού ο KD έχει μεταπηδήσει στους Νετς. Ωστόσο αυτό που παραμένει ίδιο είναι η ευκολία με την οποία στέλνουν τη μπάλα στο καλάθι, κάνοντας τις αντίπαλες άμυνες να βλέπουν εφιάλτες.

Ο Κέβιν Ντουράντ φόρτωσε με 51 πόντους το καλάθι των Πίστονς και έκανε ρεκόρ στην καριέρα του με τη φανέλα των Νετς σε μια απίθανη παράσταση και κατάφερε να γίνει ο δεύτερος παίκτης στη φετινή σεζόν που πετυχαίνει 50+ πόντους. Ο ηγέτης των Ουόριορς ήταν ο πρώτος που το πέτυχε, όταν μέτρησε 50 απέναντι στους Χοκς σε ένα παιχνίδι που μοίρασε και 10 ασίστ στο απόλυτο show.

Οι δυο τους δείχνουν αυτή τη στιγμή ως τα μεγάλα φαβορί για να διεκδικήσουν το βραβείο του MVP, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσπαθεί να τους πλησιάσει και με την άνοδο των Μπακς τον τελευταίο καιρό. Όμως Κάρι και Ντουράντ βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για το βραβείο.

Δείτε την 51άρα του Ντουράντ κόντρα στους Πίστονς και την 50άρα του Κάρι κόντρα στους Χοκς

Top two players with the highest scoring games this season:



KD: 51 PTS

Steph: 50 PTS pic.twitter.com/cF7CPvlYw2