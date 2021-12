Βούτσεβιτς: «Τουλάχιστον θα έχουμε ανοσία όλη τη χρονιά»

Ο Ζακ ΛαΒίν έγινε ο ένατος παίκτης των Σικάγο Μπουλς που μπήκε στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό και ο σέντερ των «Ταύρων», Νίκολα Βούτσεβιτς βλέπει τη... θετική πλευρά της κατάστασης.

Ο κορονοϊός έχει... γονατίσει τους Μπουλς που είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν το επόμενο διάστημα δίχως εννιά παίκτες τους: ΝτεΡόζαν, Ουάιτ, Γκριν, Τζόουνς, Ντοσούνμου, Τζόνσον, Μπράουν και εσχάτως ΛαΒίν μπήκαν στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό ενώ έπεται η αναμέτρηση με τους Πίστονς.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ζαν ΛαΒίν δεν τη γλίτωσε, καθώς συμπεριλήφθηκε κι αυτός με τη σειρά του στο πρωτόκολλο του κορονοϊού, ενώ φέτος σημειώνει 26 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ μ.ό.

«Λοιπόν, τουλάχιστον θα έχουμε ανοσία για το υπόλοιπο της σεζόν» ανέφερε στο Twitter ο Νίκολα Βούτσεβιτς, σχολιάζοντας την κατάσταση των Μπουλς που βλέπουν τα προβλήματα να αυξάνονται αντί να μειώνονται.



Well at least we’ll have herd immunity for the rest of the season… https://t.co/XrmBH0OMxW