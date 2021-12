Μπουλς: Στο πρωτόκολλο (και) ο Ζακ ΛαΒίν, 9ος απόντας για την ομάδα του Σικάγο!

Ο 26χρονος γκαρντ-φόργουορντ των Σικάγκο Μπουλς εντάσσεται κι εκείνος με τη σειρά του στο πρωτόκολλο του κορωνοϊού.

Όπως μετέδωσε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ζαν ΛαΒίν δεν τη... γλίτωσε, καθώς συμπεριλήφθηκε κι αυτός με τη σειρά του στο πρωτόκολλο του κορωνοϊού. Οι Μπουλς είναι αποδεκατισμένοι, φτάνοντας στο σημείο να έχουν πλέον 9 παίκτες του στο πρωτόκολλο: ΝτεΡόζαν, Ουάιτ, Γκριν, Τζόουνς, Ντοσούνμου, Τζόνσον, Μπράουν και εσχάτως ΛαΒίν.

Χθες βράδυ νίκησαν με 118-92 τους Χιτ, αλλά τα προβλήματα απουσιών παραμένουν πολλά κι αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Ο ΛαΒίν μετρά φέτος 26 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ ανά 35 λεπτά δράσης, σε σύνολο 27 εμφανίσεων. Δεν χωρά λοιπόν περαιτέρω συζήτηση για το αν η απουσία του είναι σημαντική...

Η επόμενη υποχρέωση των Μπουλς είναι την Τρίτη (14/12) με τους Πίστονς.

Chicago Bulls star Zach LaVine has entered into Covid protocols, sources tell ESPN.