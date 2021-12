Γκριν: Ο υπερπολίτιμος... πολεμιστής των Ουόριορς

O Nτρέιμοντ Γκριν έκανε τα πάντα στο παρκέ, δείχνοντας για άλλη μια φορά πόσο σημαντικός είναι για τους Ουόριορς.

Δεν είναι ο σταρ, ούτε ο μεγάλος σκόρερ. Δεν έχει τη λάμψη του Κάρι και του Τόμπσον. Ωστόσο ο Γκριν ήταν, είναι και θα είναι υπερπολύτιμος για τους Ουόριορς και τον Στιβ Κερ.

Ένας παίκτης που προσφέρει τόσα πολλά πάνω στο παρκέ. Είναι η... κόλλα των Ουόριορς, ο κορυφαίος αμυντικός, ο άνθρωπος που θα κάνει τη βρώμικη δουλειά για να αφήσει τους άλλους... ατσαλάκωτους. Ένα υψηλό μπασκετικό I.Q πάνω στο παρκέ, κάνοντας τόσα πολλά πράγματα. Και ο Ντρέιμοντ τα κάνει πολύ καλά.

Απέναντι στους Σανς και στο ματς που τελείωσε το σερί τους, είχε μια υπέροχη στατιστική από τα κλασικά του παιχνίδια που γεμίζει όλους τους τομείς.

Μέτρησε 9 πόντους, 9 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ και 4/6 σουτ εντός πεδιάς στην εντυπωσιακή νίκη των πολεμιστών. Mόνο 7 παίκτες στην ιστορία της λίγκας είχαν τέτοια στατιστική. Σπουδαία δουλειά και στα δύο σημεία του παρκέ για έναν παίκτη που αποτελεί σταθερά εδώ και πολλά χρόνια για το Γκόλντεν Στέιτ.

