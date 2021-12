Μπακς: Αφήνουν ελεύθερο τον Καλαϊτζάκη

Σύντομο ήταν το πέρασμα του Γιώργου Καλαϊτζάκη από το Μιλγουόκι, καθώς οι Μπακς αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία μαζί του.

Ο Έλληνας γκαρντ είχε επιλεγεί στο πρόσφατο draft του ΝΒΑ και είχε υπογράψει μερικώς εγγυημένο συμβόλαιο για τη σεζόν 2021-22 ενώ σε περίπτωση που παρέμενε στην ομάδα δεν θα ήταν εγγυημένη η παρουσία του για τα δύο επόμενα χρόνια.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια ωστόσο οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο, ενώ αξίζει αν σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες είχε βρεθεί στην θυγατρική ομάδα των «Ελαφιών», τους Ουισκόνσιν Χερντ.

Επιπλέον εξηγεί ότι ο Ουέσλι Μάθιους είναι εκείνος που ετοιμάζεται να πάρει θέση στο ρόστερ των Μπακς, επιστρέφοντας στο Μιλγουόκι. O έμπειρος φόργουορντ είχε αγωνιστεί πέρυσι στους Λέικερς, ενω η σεζόν 2019-20 ήταν και πάλι μέλος των Μπακς.

