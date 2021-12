Μαϊάμι Χιτ: Ρήξη συνδέσμου στον αντίχειρα ο Μπαμ Αντεμπάγιο

Πλήγμα για τους Μαϊάμι Χιτ, αφού ο Μπαμ Αντεμπάγιο τραυματίστηκε στο δεξιό αντίχειρα και θα πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση. Χάνει 4-6 εβδομάδες.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο τραυματίστηκε στον αντίχειρα, στην ήττα των Μαϊάμι Χιτ από τους Ντένβερ Νάγκετς. Η διάγνωση έδειξε ρήξη συνδέσμου, κάτι που απαιτεί επέμβαση προκειμένου να διορθωθεί.

Ο χρόνος της αποθεραπείας και της απουσίας του θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, ωστόσο η πρώτη εκτίμηση αναφέρει απουσία 4-6 εβδομάδων.

Τη φετινή σεζόν, όπου οι Μαϊάμι Χιτ είναι ανάμεσα στα φαβορί για τον τίτλο και έχουν ξεκινήσει με ρεκόρ 13-8, ο Αντεμπάγιο μετράει 18.7 πόντους, 10.2 ριμπάουντ και 3.2 ασιστ σε 18 συμμετοχές.

