Κλέι Τόμπσον: Έβαλε το νικητήριο τρίποντο στο «διπλό» των Ουόριορς (vid)

Ο Κλέι Τόμπσον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του. Μέχρι να γίνει αυτό μπορεί να συμβιβαστεί με το νικητήριο σουτ που πέτυχε στο «διπλό» των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Η επιστροφή του Κλέι Τόμπσον θα είναι το καλύτερο δώρο για τον τρεις φορές πρωταθλητή. Υπέμενε δύο χρόνια σοβαρών τραυματισμών, μα τώρα δείχνει πανέτοιμος.

Ήδη οι Ουόριορς τον έχουν στείλει στην ομάδα της G-League, τους Σάντα Κρουζ Ουόριορς, προκειμένου να έχει περισσότερες προπονήσεις, ενδεχομένως και παιχνίδια, προτού επιστρέψει στο ΝΒΑ.

Μέχρι τότε, ο Τόμπσον μπορεί να έχει στο μυαλό του το νικητήριο τρίποντο που σημείωσε στο εσωτερικό «διπλό», με το σκορ να είναι στο 81-81. «Παλιά του τέχνη, κόσκινο», με την ομάδα που έπαιζε ο Τόμπσον να επικρατεί 84-81 χάρη στο σουτ του, πέντε δεύτερα πριν το τέλος.

