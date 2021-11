Κάζινς: Ένα βήμα πριν τους Μιλγουόκι Μπακς

Λίγο πριν ενταχθεί στην παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο φέρεται να είναι ο ΝτεΜάρκους Κάζινς σύμφωνα με πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο 31χρονος σέντερ εξακολουθεί να κυκλοφορεί στην αγορά ως ένας εκ των κορυφαίων free agents και παρά τις... φημολογίες της επιστροφής του στους Κινγκς, με βάση τα όσα ανέβαζε εκείνος στον λογαριασμό του, οι νέες πληροφορίες που καταφτάνουν από την Αμερική τον φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στους Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Κάζινς ετοιμάζεται να υπογράψει μη- εγγυημένο συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τα «ελάφια», προκειμένου να καλύψει την κενή θέση στην front line.

Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς έκλεισε την περσινή σεζόν στους Κλίπερς, όπου αγωνίστηκε συνολικά σε 16 ματς και σημείωσε 7.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε αυτό το διάστημα.

Free agent center DeMarcus Cousins plans to sign a one-year deal with the Milwaukee Bucks, source tells ESPN.