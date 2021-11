Αντετοκούνμπο: Το... «how it started, how it went» με το δώρο γενεθλίων σε θαυμαστή του

Μετά το ματς των Μπακς με τους Νάγκετς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε δώρο γενεθλίων σε μικρό θαυμαστή του και φρόντισε να το «ποστάρει» με τον δικό του τρόπο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα Νάγκετς-Μπακς όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός με 24 πόντους, 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ένας θαυμαστής του είχε σηκώσει ένα πλακάτ όπου έγραφε «το μόνο που θέλω για τα γενέθλιά μου, είναι να συναντήσω τον Γιάννη...»

Μετά το ματς ο Έλληνας σούπερ σταρ του έδωσε τα παπούτσια που φορούσε, ενώ στον φίλο του (ο οποίος φορούσε φανέλα του Γιόκιτς) του έκανε δώρο τη δική του φανέλα και μάλιστα υπογεγραμμένη. Ο ίδιος ο Γιάννης θέλησε να το μοιραστεί με τον δικό του τρόπο «ανεβάζοντας» την φωτογραφία που ο μικρός θαυμαστής κρατούσε το... πλακάτ και στη συνέχεια που είχε... τα παπούτσια ανά χείρας.

«Έτσι ξεκίνησε, έτσι κατέληξε» ήταν το χαρακτηριστικό του «ποστάρισμα».

How it started. ➡️ How it went 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/yaOIuZ8lO7