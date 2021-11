Λέικερς - Κινγκς 137-141: ΕΠΙΚΗ ματσάρα 3 παρατάσεων και αλύγιστο Σακραμέντο (vid)

Σε μια επική ματσάρα που ολοκληρώθηκε μετά από τρεις παρατάσεις, oι Κινγκς με πρωταγωνιστή τον Φοξ (34 ποντοι) επικράτησαν των Λέικερς με 141-137.

Αδιανόητο ματς έγινε στο Λος Άντζελες. Λέικερς και Κινγκς μας χάρισαν ένα απίθανο παιχνίδι, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από τρεις παρατάσεις και με το Σακραμέντο να φτάνουν στη νίκη (141-137). Δίχως αμφιβολία το ματς της χρονιάς.

O Φοξ ισοφάρισε στα 21 δευτερόλεπτα για το 100-100, με τον ΛεΜπρόν να αστοχεί στην τελευταία επίθεση και το ματς να πηγαίνει στην παράταση. Ο Χιλντ ισοφάρισε σε 112-112 με καλάθι στα 3.6 δευτερόλεπτα και έστειλε το ματς σε δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο, αφού ο ΛεΜπρόν έχασε πάλι τρίποντο. Ο ΛεΜπρόν έκανε το 124-124, 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της 2η παράτασης και οδήγησε το ματς σε τρίτο έξτρα πεντάλεπτο. O Xιλντ έκανε το 139-134 στα 16 δευτερόλεπτα. Ο Καρμέλο μείωσε σε 139-137, αλλά και πάλι ο Χιλντ με δύο βολές υπέγραψε το τρελό διπλό των βασιλιάδων.

Για του Λέικερς ο Ουέστμπρουκ είχε 29 με 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ, ο ΛεΜπρόν είχε 30 με 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ο Ντέιβις 23 με 8 ριμπάουντ και ο Μονκ είχε 20 πόντους. Στον αντίποδα για τους Κινγκς 34 με 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ είχε ο Φοξ και ο Χαλιμπέρτον μέτρησε 19 πόντους με 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Ο Χιλντ πρόσθεσε 25, αλλά με 3/13 τρίποντα.

Σίγουρα ένα ματς διαφήμιση για το μπάσκετ, με τις δύο ομάδες να αρνούνται να παραδοθούν, αλλά τους Κινγκς να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις στην τρίτη παράταση, εκεί που τα πόδια ήταν πολύ βαριά.

De'Aaron Fox's CLUTCH drive ties the game and forces overtime in Los Angeles!@SacramentoKings 100@Lakers 100



