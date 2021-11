Αντετοκούνμπο: «Μόλις έμαθα να βουτάω τα Oreo στο γάλα, έφαγα 12 στη σειρά» (vid)

Η ειλικρίνεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι αφοπλιστική. Ο Grekk Freak εξήγησε για δύο λεπτά τι ακριβώς έγινε με τη νέα τρέλα του, τα μπισκότα Oreos και το γάλα!

Εκείνο το... τιτίβισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν μόνο η αρχή. Σε αυτό, εξηγούσε πως ανακάλυψε τη νέα... τρέλα του: μπισκότα Oreo βουτηγμένα στο γάλα! Μετά την επικράτηση των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς η ερώτηση ήταν αναμενόμενη: Θα έχει τα ίδια μπισκότα και στο τραπέζι της Ημέρας των Ευχαριστιών;

Η απάντηση δεν ήταν τόσο προβλεπόμενη, αφού ο Giannis χρειάστηκε δύο λεπτά για να εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Την «αποκλειστική» διατροφή του με Oreos όταν πήγε στις ΗΠΑ κα τη ντουζίνα από μπισκότα που κατανάλωσε όταν έμαθε τον συνδυασμό με το γάλα.

«Είναι ένα σνακ πριν τον ύπνο. Έκανα ένα διαφημιστικό τις προάλλες και ήταν τρία παιδιά εκεί. Το γύρισμα ήταν για κάτι μπισκότα. Και εκεί υπήρχαν και Oreos. Και ένα από τα παιδιά με ρώτησε αν έχω φάει ξανά Oreos. Του απάντησα "ναι". Όταν ήρθα στο ΝΒΑ ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που τα λάτρευα, αλλά δεν είχα τα λεφτά για να τα πάρω. Οπότε μόλις απέκτησα λεφτά και ενώ άλλοι παίρνουν αμάξια και αλυσίδες, εγώ αγόραζα Oreos. Οπότε τα έτρωγα όλη την ώρα, για πρωινό, για μεσημεριανό, για βραδινό... Και το παιδί με ρωτάει αν τα έχω βουτήξει σε γάλα. Του είπα "όχι" και μου λέει να το δοκιμάσω. Όταν τελειώσαμε έριξα μερικά μπισκότα μέσα στο γάλα. Και μου λέει "όχι! Να το βουτήξεις". Πήρα ένα κουτάλι, έβγαλα το πρώτο και μόλις το δοκίμασα τρελάθηκα. Έφαγα 12 oreos. Και μόλις γύρισα στο σπίτι είπα στην Μαράια, "γιατί δεν μου είχες πει;», ήταν τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

I asked @Giannis_An34 if Oreos and milk are on the Thanksgiving menu. His response was 2 minutes long.



"From now on, that's an every night snack for me." https://t.co/ecySUFxxUm pic.twitter.com/qU2t0kTH9m