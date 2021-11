Η Μίριν ξέρει πιο πολλά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από σένα

Η συγγραφέας του best seller βιβλίου για τη ζωή του Γιάννη μιλάει στο Shake n' Bake για εκείνον, τη ζωή της, την Ελλάδα, το NBA, το WNBA και... φυσικά τον Marcus Smart.

Δεν είναι κάθε μέρα που σου δίνεται η δυνατότητα να μιλήσεις με τη συγγραφέα ενός best seller στην Αμερική. Η Mirin Fader είναι sports writer που τώρα εργάζεται στην ομάδα του πασίγνωστου The Ringer. Έγραψε το βιβλίο για τη ζωή του Γιάννη το οποίο μπήκε στη διάσημη λίστα των New York Times και το οποίο έχει γίνει ανάρπαστο και στην Ελλάδα. Έχει φιλοξενηθεί στα πιο γνωστά αθλητικά podcasts στον κόσμο και από σήμερα μπορούμε να λέμε ότι φιλοξενήθηκε και στο Shake n' Bake!

Ακούστε το podcast από όποιο streaming app σας βολεύει.

