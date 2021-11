Ο Ουέστμπρουκ έμαθε για την τεχνική ποινή στη συνέντευξη Τύπου και έμεινε έκπληκτος (vid)

O Ράσελ Ουέστμπρουκ κατάλαβε μετά το τέλος του Πίστονς-Λέικερς πως έχει δεχθεί τεχνική ποινή και η αντίδραση του ήταν όλα τα λεφτά.

Xαμός έγινε στο Πίστονς-Λέικερς, με τον ΛεΜπρόν να ρίχνει αγκωνιά στον Στιούαρτ και τον τελευταίο να αιμορραγεί και να γίνεται έξαλλος, θέλοντας να τα βάλει με όλους τους.... λιμνάνθρωπους σε ένα άγριο σκηνικό στο Ντιτρόιτ.

Μετά το τέλος του ματς ο Άντονι Ντέιβις υπερασπίστηκε τον Βασιλιά, ενώ ο Αρίνας συμβούλευσε τον ψηλό των Πίστονς να ετοιμάσει χειμωνιάτικα γιατί ο ΛεΜπρόν θα τον στείλει με trade στη Βουδαπέστη.

Η σύρραξη έφερε αποβολές των ΛεΜπρόν-Στιούαρτ, ενώ με τεχνική ποινή χρεώθηκε ο Ράσελ Ουέστμπρουκ. Ωστόσο ο ίδιος δεν το κατάλαβε ποτέ. Το έμαθε όταν πήγε στη συνέντευξη Τύπου και το πληροφορήθηκε, μένοντας έκπληκτος. Δέχθηκε τεχνική; Πότε έγινε αυτό;», αναρωτήθηκε και οι δημοσιογράφοι ξέσπασαν στα γέλια.

Russell Westbrook learns he was assessed a technical foul during the Isaiah Stewart/LeBron altercation. pic.twitter.com/sILG8e9Lzc