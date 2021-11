O Γκέι έκανε ονειρικό ντεμπούτο και οι Τζαζ πανηγυρίζουν (vid)

Ο Ρούντι Γκέι ήταν σχεδόν... άχαστος στο ντεμπούτο του με τους Τζαζ και η Γιούτα πρόσθεσε άλλο ένα σημαντικό όπλο στη... φαρέτρα της

Περίμεναν καιρό τον Ρούντι Γκέι οι Τζαζ, αλλά τελικά άξιζε αναμονή και η υπομονή. Ο Γκέι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους Μορμόνους στο παιχνίδι με τους Ράπτορς και ήταν εντυπωσιακός.

Βοήθησε την ομάδα του να φτάσει σε μια άνετη νίκη, αφού είχε 20 πόντους με 7/8 σουτ, 5/6 τρίποντα και γενικότερα μια εμφάνιση που άφησε υποσχέσεις.

Ο βετεράνος ήρθε στη Γιούτα για να δώσει λύσεις σε ένα πολύ καλό ρόστερ που έχει φτιάξει ο Κουίν Σνάιντερ, ο οποίος πλέον με τον Ρούντι θα μπορεί να ανοίγει περισσότερο το rotation. Η Γιούτα είναι στο 10-5 και αποτελεί μία εκ των κορυφαίων ομάδων της Δύσης για άλλη μια σεζόν.

Απο

What a @utahjazz debut from @RudyGay!



20 points

7-8 shooting

5-6 from deep

Home W pic.twitter.com/5uDy8YhCMt