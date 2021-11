Μπάτλερ: Αν δεν υπήρχε ο... εξωγήινος Κάρι, ο Jimmy θα πήγαινε για MVP (vid)

Ο Τζίμι Μπάτλερ συνεχίζει τα... όργια με τους Χιτ και το Gazzetta στέκεται στον... σκύλο του Μαϊάμι που φέτος είναι αποφασισμένος για τίτλο.

Οι Χιτ επικράτησαν των Ουίζαρντς και τους πήραν την κορυφή της Ανατολής σε ένα ματς που ο Τζίμι Μπάτλερ έκανε παπάδες. Ή μάλλον καλύτερα σε ακόμη ένα ματς που ο Μπάτλερ έκανε.. παπάδες. Ο Jimmy Buckets έδειξε για άλλη μια φορά την κλάση του και τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 ριμπάουντ.

Το Gazzetta στέκεται στον ηγέτη των Χιτ που θα πήγαινε για MVP, αν δεν υπήρχε ο εξωγήινος Κάρι και θέλει να φτάσει εκεί που πλησίασε το 2020, τότε που είχε λιώσει στο παρκέ κόντρα στους Λέικερς, καταθέτοντας την ψυχή του.

Ο Τζίμι έχει αγωνιστεί σε 12 ματς φέτος. Οι Χιτ πήραν τα 8 και έχασαν τα 4. Με τον Μπάτλερ στο παρκέ είναι άλλη ομάδα, νιώθουν πιο σίγουροι, ανεβαίνουν επίπεδο.

Ο Jimmy Buckets είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας, η κόλλα που τους φέρνει όλους κοντά, εκείνος που θα βάλει τις φωνές όταν χρειαστεί, θα τους ηρεμήσει όταν νιώσει πως οι συμπαίκτες του τα έχουν... χαμένα. Ξέρει τι πρέπει να κάνει μέσα στο παρκέ για να βελτιώσει όλη την ομάδα, να την κάνει να πιστέψει, να πάρει ψυχολογία.

Είναι εκ των καλύτερων two-way παικτών της λίγκας και... σκληραίνει πολύ την άμυνα του Μαϊάμι, ενώ δίνει μεγάλα σουτ στην επίθεση. Είναι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές σε αθλητικό και ψυχολογικό τομέα.

Φέτος παίζει σαν MVP και αν δεν υπήρχε ο απίθανος Κάρι, θα ήταν φαβορί για το βραβείο, αφού αυτή τη στιγμή οι Χιτ είναι πρώτοι στην Ανατολή.

O Jimmy διανύει εκπληκτική σεζόν, μετρώντας 24.3 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ, 1.6 κλεψίματα και φυσικά έχει 30.7 στην αξιολόγηση, κάτι που τον τοποθετεί στην 3η θέση της λίστας. Ο Μπάτλερ δεν αστειεύεται φέτος και θέλει να τα πάρει όλα, μα πολύ περισσότερο, αυτό που του λείπει, ένα πρωτάθλημα. Και ο Πατ Ράιλι ακόμα μια σεζόν έχει φτιάξει ομάδα ικανή για μεγάλα πράγματα, έχοντας τον Τζίμι σαν τον αρχηγό της αγέλης.

"Bring that sh*t! Bring that sh*t! Bring yo ass to the back! Bring yo ass to the back! Let's go!"



Jimmy Butler was FUMING after Nikola Jokic's dirty foul on Markieff Morris 😤pic.twitter.com/UcqNgYkZOc