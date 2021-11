Ο Πόποβιτς είναι τόσο καλός προπονητής που κοουτσάρει και τις δύο ομάδες (vid)

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς έκλεψε την παράσταση παρέα με τον Πατ Μπέβερλι στο Σπερς-Τίμπεργουλβς.

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Σπερς στη Μινεσότα, όμως ο Γκρεγκ Πόποβιτς έκλεψε την παράσταση.

Ο προπονητής-θρύλος του Σαν Αντόνιο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έδωσε οδηγίες μέχρι και στον αντίπαλο Πατ Μπέβερλι που εμπιστεύτηκε τον Pop και πήρε τη γνώμη του, ακούγοντας τον με προσοχή.

Ο Πόποβιτς είναι τόσο καλός προπονητής που μπορεί να κοουτσάρει με ευκολία και τις δύο ομάδες μέσα σε ένα παιχνίδι.

