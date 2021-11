Τόμπσον: «Δεν χρειάζομαι κανέναν γ@μ...νο προπονητή να με εμπνεύσει»

Ο Τρίσταν Τόμπσον ξέσπασε μετά τη νέα ήττα των Σακραμέντο Κινγκς, μιλώντας για το κίνητρο που πρέπει να έχει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του.

Τα προβλήματα για τους Σακραμέντο Κινγκς είναι πολλά. Η σεζόν είχε ξεκινήσει με όνειρα. Και ελπίδες για συμμετοχή στην post season. H ήττα από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (107-97) ήταν η 9η φετινή. Και η 5η σε έξι ματς.

Η φημολογία γύρω απ' τον Λουκ Ουόλτον και την πιθανή αντικατάστασή του ολοένα και μεγαλώνει. Και ο Τρίσταν Τόμπσον, στην πρώτη χρονιά του στο Σακραμέντο και μέλος των πρωταθλητών Κλίβελαντ Καβαλίερς το 2016, αποφάσισε να μιλήσει.

Όχι για να ρίξει αποκλειστικά «καρφιά» στον προπονητή του, αλλά πιθανότατα (και) στους συμπαίκτες του.

«Δεν χρειάζομαι κανένα γ@μ... προπονητή για να εμπνεύσει. Πότε δεν ήθελα, ποτέ δεν θα το θελήσω. Την ημέρα που θα χρειαστώ κάτι τέτοιο είναι η γ@μ... μέρα που θα αποσυρθώ. Θα πάω να παίξω με τα παιδιά μου σε ένα πάρκο. Με αυτή τη δήλωση μιλάω και εκ μέρους των συμπαικτών μου», είπε ο Τόμπσον.

Και πρόσθεσε: «Κανένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο δεν πρέπει να στηρίζεται σε έναν άλλον για να τον εμπνεύσει. Λένε ότι ομάδες που χάνουν, παίκτες που χάνουν πρέπει να αναζητήσουν έμπνευση στον προπονητή τους. Δεν το δέχομαι. Δεν είναι θέμα να μας εμπνεύσει ο κόουτς Ουόλτον».

Tristan Thompson didn’t hold back in his postgame press conference after the Kings fell 107-97 to the Timberwolves in Minnesota.



Sacramento is 1-5 in their last six games. pic.twitter.com/TIP455NaGU