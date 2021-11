Ζάιον Ουίλιαμσον: Ξεκινάει προπονήσεις με επαφή

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον έλαβε το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει προπονήσεις με επαφή. Δεν έχει αγωνιστεί στην τρέχουσα σεζόν με τους Πέλικανς.

Η σεζόν για τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς μοιάζει χαμένη και ας βρισκόμαστε ακόμη στον Νοέμβριο. Το ρεκόρ είναι στο 2-13 και ακόμη και η επιστροφή του Ζάιον Ουίλιαμσον μπορεί να μην αλλάξει το πεπρωμένο της ομάδας της Νέας Ορλεάνης.

Ο Ζάιον, στην 3η σεζόν του στο ΝΒΑ, υποβλήθηκε σε επέμβαση στο πόδι το καλοκαίρι και ακόμα δεν έχει αγωνιστεί στη σεζόν 2021-2022. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του έδωσε το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει προπονήσεις με επαφή, όχι σε ομαδικό επίπεδο, αλλά σε αυτό του «ένας εναντίον ενός».

Και στις 24 Νοεμβρίου θα αποφασίσουν, ανάλογα με την εξέλιξη της αποθεραπείας του, αν μπορεί να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα.

Ο 21χρονος πάουερ φόργουορντ έχει αγωνιστεί μόλις σε 85 αγώνες στο ΝΒΑ, ενώ από την έναρξη της σεζόν το πρόβλημα με τα παραπανίσια κιλά μοιάζει να είναι το κεντρικό ενδιαφέρον.

