Mάβερικς - Νάγκετς: Άναψαν τα... άιματα με πρωταγωνιστή τον Γκριν (vid)

Δεν ήταν ήρεμα τα πράγματα στο ματς των Νάγκετς με τους Μάβερικς.

Ο Γκριν πέταξε στο έδαφος τον Ντιλίκινα και δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Το πράγμα δεν ξέφυγε, με τους ψυχραιμότερους να μπαίνουν στη μέση για να χωρίσουν τους πιο νευριασμένους. Πάντως ο Γκριν δεν ηρέμησε εύκολα και τον κρατούσε σχεδόν όλη η ομάδα των Νάγκετς.

Δείτε την ένταση στο ματς του Ντένβερ με το Ντάλας

Nuggets vs. Mavericks game got pretty heated after this foul by Green 😳 pic.twitter.com/2sbnPa7QZz