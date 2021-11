NBA: Κάρι και Ντουράντ οι παίκτες της εβδομάδας

Οι σούπερ σταρ των Ουόριορς και Νετς αναδείχθηκαν ως κορυφαίοι στις περιφέρειές τους για την 4η εβδομάδα της διοργάνωσης.

Με το ίδιο ρεκόρ στα θετικά αποτελέσματα των ομάδων τους, αλλά έχοντας κάποιες διαφορές στη στατιστική τους, Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ, αναδείχθηκαν τα κορυφαία πρόσωπα σε δυτική και ανατολική περιφέρεια αντίστοιχα καθώς ολοκληρώθηκε και η 4η εβδομάδα δράσης στο ΝΒΑ.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μέτρησαν 3 νίκες και 1 ήττα, ενώ εξακολουθούν να διαγράφουν τρομερή πορεία και να φιγουράρουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Και πώς να γίνει διαφορετικά, όταν υπάρχει ο ηγέτης τους είναι σε... κέφια! Ο Κάρι σε αυτούς τους αγώνες είχε 34,8 πόντους που συνδύασε με 5,5 ριμπάουντ και 7,8 ασίστ κατά μέσο όρο.

Από την άλλη... Ο Κέβιν Ντουράντ, το βασικό πρόσωπο ανάμεσα στους αστέρες των Μπρούκλιν Νετς, που επίσης πήραν 3 νίκες με μόλις 1 ήττα, ακολούθησε ανάλογη πορεία στους αγώνες της εβδομάδας. Τα δικά του ποσοστά εμφανίζουν 32,3 πόντους, 7,8 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ κατά μέσο όρο.

