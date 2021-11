Oυόριορς - Μπουλς 119-93: Ιστορικά... όργια Κάρι, ασταμάτητο το Γκόλντεν Στέιτ (vid)

Ο Στεφ Κάρι έγραψε ιστορία και οι Ουόριορς... κέρασαν φαρμάκι (119-93) και τους Μπουλς, φτάνοντας στην 7η σερί νίκη τους.

Μπασκετάρα από τους Ουόριορς σε άλλο ένα ματς και η κορυφή του ΝΒΑ είναι δικιά τους. Το Γκόλντεν Στέιτ καθάρισε και τους ικανότατους φέτος Μπουλς με 119-93 και πλέον κάνει... πάρτι με 11-1 ρεκόρ. Για τους νικητές ο Στεφ Κάρι είχε κέφια για άλλη μια φορά και το κοντέρ έγραψε 40 πόντους με 9/17 τρίποντα. Ο Ουίγκινς πρόσθεσε 15 με 7 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά, το Σικάγο που έπεσε στο 8-4 σε μια σεζόν με μεγάλες φιλοδοξίες, ο ΛαΒίν είχε 23 με 6 ριμπάουντ και στους 18 σταμάτησε ο ΝτεΡόζαν, αλλά δεν είχαν βοήθεια από τους υπολοίπους. Οι πολεμιστές έτρεξαν επιμέρους 17-35 στην τρίτη περίοδο και καθάρισαν το ροζ φύλλο αγώνα.

O Kάρι έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα τρίποντα σε regular season και playoffs, αφήνοντας πίσω του τον Ρέι Άλεν και έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα στο βιβλίο της σπουδαίας καριέρας του.

Stephen Curry has passed Ray Allen for the most threes in NBA history including playoffs.



Steph has played in 585 fewer games. pic.twitter.com/OCOot6X2Ke