Πίστονς - Νετς: Ένταση με Γκρίφιν-Στιούαρτ (vid)

Γκρίφιν και Στιούαρτ είχαν πολλά νεύρα στο ματς των Νετς με τους Πίστονς και υπήρξε ένταση.

Μετά από μια διεκδίκηση ο Γκρίφιν έριξε τον Στιούαρτ στο παρκέ, με τον ψηλό του Ντιτρόιτ να τον κλειδώνει και να τον ρίχνει και εκείνος. Η κατάσταση πήγε να ξεφύγει, αλλά τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν με την επέμβαση των ψυχραιμότερων. Στο ματς οι Νετς νίκησαν με 96-90 χάρη στον τριπλό Χάρντεν.

Blake Griffin and Isaiah Stewart get into it 👀 pic.twitter.com/x1f0ssguD7