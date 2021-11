Κλάρκσον: Θυμήθηκε γιατί είναι ο πιο χρήσιμος... παγκίτης στο ΝΒΑ (vid)

O Tζόρνταν Κλάρκσον έβαλε την πρώτη 30άρα του για φέτος και ψάχνει την... ανάσταση του, θέλοντας να θυμίσει τα περσινά.

Οι Τζαζ συνεχίζουν να κάνουν... παρέλαση φέτος και μετά το διπλό μέσα στην Ατλάντα, έφτασαν στο 7-1. Πρωταγωνιστής των Μορμόνων ήταν ο Τζόρνταν Κλάρκσον που πέτυχε την πρώτη του 30άρα για φέτος.

Ο περσινός κορυφαίος έκτος παίκτης μετρά πλέον 6 ματς 30 πόντων από το ξεκίνημα της σεζόν 2020-21, ερχόμενος από τον πάγκο. Κανείς άλλος παγκίτης δεν έχει πάνω από δύο στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο Φιλιππινέζος σουτέρ των Τζαζ μετρά φέτος 14.4 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και ψάχνεται αρκετά στα τρίποντα, αφού σουτάρει με το κακό για την κλάση του, 20%. Σίγουρα δεν θα αργήσει να φτιάξει το ποσοστό του και να θυμίσει και πάλι τα περσινά εντυπωσιακά ματς. Η αρχή έγινε κόντρα στους Χοκς, με τον Κουίν Σνάιντερ να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Ο Τζόρνταν είναι καθοριστικός για την επιτυχία των Τζαζ τη φετινή σεζόν, δίνοντας λύσεις από τον πάγκο και στη Γιούτα το ξέρουν καλά και περιμένουν να βελτιωθεί, φτιάχνοντας τα ποσοστά του και ανεβάζοντας τον μέσο όρο του στο σκοράρισμα.

