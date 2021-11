Ντουράντ: Παίζει σαν... λυσσασμένος και φωνάζει πως θέλει MVP και πρωτάθλημα (vids)

O Κέβιν Ντουράντ είναι... σεληνιασμένος και φέτος, όμως πλέον είναι αποφασισμένος να τα πάρει όλα.

Η περσινή σεζόν έδειξε πως ο Κέβιν Ντουράντ ήταν και πάλι ο παίκτης που θαυμάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν τον επηρέασε η ρήξη αχιλλείου επιστρέφοντας και κυριαρχόντας σε κάθε ματς. Απολαυστικός κόντρα σε κάθε αντίπαλο, τρομοκρατούσε τα αντίπαλα καλάθια και έφτασε κοντά στους τελικούς της Ανατολής, αλλά το πόδι του πάτησε ελάχιστα την γραμμή του τριπόντου στο Game 7 με τους Μπακς, δίνοντας τους άλλη μια ευκαιρία στην παράταση, την οποία εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του Γιάννη.

Το Gazzetta γράφει για τον σεληνιασμένο Ντουράντ που... καθάρισε και τους Χοκς και φέτος τα θέλει όλα!

Παρά το γεγονός πως η περσινή σεζόν ήταν εξαιρετική για τον KD σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο αριθμών, οι Νετς δεν μπόρεσαν να φτάσουν στον τίτλο, ενώ ούτε ο ίδιος πήρε στα χέρια του το βραβείο του MVP, το οποίο κατέληξε στον Γιόκιτς.

Κόντρα στους Χοκς έδωσε άλλο ένα show και σταμάτησε στους 32 πόντους, ενώ είχε 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ με 13/20 σουτ. Ένα καθαρόαιμο άτι που απλά κάθεσαι και το χαζεύεις, το απολαμβάνεις να κάνει τα δικά του. Στα πρώτα οκτώ ματς της σεζόν σκοράρει ασταμάτητα και μετρά 28.3 πόντους μ.ο. Αυτή είναι και η καλύτερη επίδοση του μετά την εποχή της Οκλαχόμα. Επίσης έχει 8.6 ριμπάουντ ανά ματς, κάτι που αποτελεί ρεκόρ καριέρας. Έχει 5.3 ασίστ, ενώ σουτάρει με 59.2% εντός πεδιάς που είναι επίσης ρεκόρ καριέρας και με 37.3% στα τρίποντα.

Kevin Durant now has 575 career 25-point games, passing Dominique Wilkins for 9th-most all-time. pic.twitter.com/pVJXfSzaXQ