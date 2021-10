Xάρελ σε Σρούντερ: «Είσαι σκουπίδι» (vid)

Ο Μόντρεζλ Χάρελ έκανε trash talking στον πρώην συμπαίκτη του στους Λέικερς, Ντένις Σρούντερ.

Ο ψηλός των Ουίζαρντς έκλεψε την παράσταση στην ματσάρα κόντρα στους Σέλτικς, η οποία ολοκληρώθηκε με νικητές τους πρωτευουσιάνους στη δεύτερη παράταση. Ο Χάρελ ρόλαρε υπέροχα και σκόραρε απέναντι στον κοντύτερο και πρώην συμπαίκτη του στους Λέικερς, Ντένις Σρούντερ, αλλά δεν έμεινε εκεί. Γυρίζοντας στην άμυνα του φώναξε «είσαι σκουπίδι», παίζοντας με το μυαλό του σε μια φάση που είχε ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Μπορεί να μην τα πήγαιναν καλά ούτε στους Λέικερς.

Δείτε τι έγινε με το trash talking του ψηλού της Ουάσινγκτον

