O Nτουράντ πέταξε τη μπάλα στις κερκίδες και χρεώθηκε με τεχνική (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ... πλήρωσε τα νεύρα του κόντρα στους Πέισερς.

Ο ηγέτης των Νετς εκνευρίστηκε μετά από φάουλ που του έγινε από τον ΜακΚόνελ και αποφάσισε να πετάξει τη μπάλα στις κερκίδες. Οι διαιτητές το είδαν και φυσικά τον τιμώρησαν με τεχνική ποινή.

Ο Στιβ Νας χαμογελούσε με τα όσα έβλεπε, όμως ήξερε καλά πως ο συμπαίκτης του δεν μπορούσε να τη γλιτώσει.

Δείτε τη φάση με τον Ντουράντ να πετάει τη μπάλα στον κόσμο

KD got called for a tech after throwing the ball into the stands 😳 pic.twitter.com/w9r1tReT1J