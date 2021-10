Μπακς: Χωρίς Χόλιντεϊ, Λόπεζ στα back 2 back με Σπερς, Τζαζ

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ επιβεβαίωσε πως οι Μιλγουόκι Μπακς θα αγωνιστούν στα συνεχόμενα ματς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και Γιούτα Τζαζ χωρίς τους Τζρου Χόλιντεϊ και Μπρουκ Λοπεζ.

Με δύο σημαντικές απουσίες θα αγωνιστούν οι Μιλγουόκι Μπακς στα back 2 back ματς του σαββατοκύριακου κόντρα σε Σαν Αντόνιο Σπερς (31/10, 03:00) και Γιούτα Τζαζ (1/11, 01:00) με τους αγώνες να διεξάγονται στο Μιλγουόκι.

Εκτός, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο προπονητής της ομάδας, Μάικ Μπουντενχόλζερ, ο Τζρου Χόλιντεϊ και ο Μπρουκ Λόπεζ θα χάσουν και τα δύο ματς των πρωταθλητών.

Ο Λόπεζ έχει αγωνιστεί σε ένα ματς των Μπακς την τρέχουσα σεζόν, ενώ ο Χόλιντεϊ, ο οποίος τραυματίστηκε στη φτέρνα του στην πρεμιέρα, μετράει δύο συμμετοχές.

