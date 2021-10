Ρόουζ: «Προσπαθώ να γίνω σαν τον Τομ Μπρέιντι»

Ο Ντέρικ Ρόουζ έδειξε πως θέλει να φτάσει τον Τομ Μπρέιντι στα χρόνια καριέρας, ο οποίος παίζει για 21 σεζόν αμερικάνικο football

Το Σικάγο πρόσφερε ξανά την αγάπη του στον Ντέρικ Ρόουζ, δείχνοντας πως δεν ξεχνά τα όσα πρόσφερε στην ομάδα. Μια σχέση διαφορετική από τις άλλες. Μοναδική, αληθινή.

Ο D-Rose με δηλώσεις του έδειξε πως θα παίζει για πολλά χρόνια ακόμα μπάσκετ. «Προσπαθώ να το κάνω όπως ο Τομ Μπρέιντι». Ο θρύλος του NFL βρίσκεται στην 21η σεζόν της καριέρας του και ψάχνει άλλο έναν τίτλο στο Superbowl, δείχνοντας πως όσο... παλιώνει γίνεται όλο και καλύτερος. Από την πλευρά του ο γκαρντ των Νικς παίζει για 14 χρόνια στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, έχοντας χτυπηθεί τις σεζόν του στο Σικάγο από σοβαρούς τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να μείνει για χρόνια στην κορυφή. Πάντως δεν τα παρατά ποτέ, αντιμετωπίζοντας την κάθε δυσκολία.

