Μπουλς: Φώναξαν «MVP» και αποθέωσαν τον Ρόουζ στο Σικάγο (vid)

Οι φίλαθλοι των Μπουλς δεν ξέχασαν τον πρώην παίκτη τους, Ντέρικ Ρόουζ και όσα πρόσφερε στο Σικάγο και τον αποθέωσαν στο ματς με τους Νικς.

Ο Ντέρικ Ρόουζ έζησε τα πιο όμορφα χρόνια του στο Σικάγο, εκεί όπου ήταν ασταμάτητος και κατάφερε να γίνει ο νεότερος MVP της ιστορίας του ΝΒΑ Οι τραυματισμοί στάθηκαν εμπόδιο στο δρόμο του και δεν του επέτρεψαν να μείνει για χρόνια στην κορυφή

Ωστόσο ο κόσμος του Σικάγο δεν ξεχνά τα όσα πρόσφερε ο D-Rose στην πόλη. Στο ματς κόντρα στους Νικς (νίκη της ομάδας από το Μεγάλο Μήλο) σε ματσάρα, οι φίλαθλοι των Μπουλς τον αποθέωσαν, ενώ φώναξαν και «MVP, MVP», όπως φώναζαν κάποτε όταν ήταν παίκτης της ομάδας τους. Ξεχωριστή στιγμή για τον Ρόουζ, ο οποίος μπορεί να παίζει στη Νέα Υόρκη, όμως το δέσιμο με τους φίλους των ταύρων είναι τόσο ξεχωριστό. Στα καλά του χρόνια ο Ρόουζ ήταν απίθανος, έκανε ότι ήθελε στον αέρα, σπάζοντας τη μέση του και αλλάζοντας χέρι σε τρελές φάσεις.

Δείτε το video

Derrick Rose getting MVP chants from Bulls fans...Love to see it. 🙏🌹



pic.twitter.com/v3C5tEspI1