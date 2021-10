Λέικερς: Αμφίβολος ο ΛεΜπρόν για Σπερς (vid)

Η συμμετοχή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο ματς των Λέικερς με τους Σπερς (03:30) παραμένει αμφίβολη, αφού έχει πρόβλημα στον αστράγαλο.

Οι Λέικερς δεν έχουν ξεκινήσει καλά τη σεζόν (η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι και μετά τον καυγά Ντέιβις-Χάουαρντ), βρίσκονται στο 1-2, με τον Καρμέλο Άντονι να κάνει ματσάρα στο τρίτο ματς και να τους... γλιτώνει από άλλη μια ήττα.

Οι λιμνάνθρωποι φιλοξενούνται στο Σαν Αντόνιο από τους Σπερς και είναι πολύ πιθανό να μην έχουν τον κορυφαίο τους παίκτη στο παρκέ. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει δηλωθεί ως αμφίβολος και μένει να δούμε αν θα παίξει στο ματς του Τέξας.

Ο Βασιλιάς ταλαιπωρείται από πόνους στον δεξί αστράγαλο, τον οποίο αποκόμισε στο ματς με τους Γκρίζλις. Off για τους Λέικερς θα είναι και οι Ουέιν Έλινγκτον, Τρέβορ Αρίζα, Τέιλεν Χορτον-Τάκερ και Κέντρικ Ναν. Πολλές και σημαντικές οι απουσίες για την ομάδα του Βόγκελ.

LeBron James is listed as questionable by the Lakers for tonight’s game in San Antonio.



More NBA from me … including a fresh batch of Power Rankings out soon today: https://t.co/LGN9cV7Dif pic.twitter.com/QcUbs3qQZf