Σταν Βαν Γκάντι: «Οι αλλαγές των κανονισμών έχουν κάνει καλύτερο το παιχνίδι»

Οι αλλαγές των κανονισμών του ΝΒΑ αναφορικά με τον τρόπο που σφυρίζονται πλέον τα φάουλ έχουν βελτιώσει το παιχνίδι, σύμφωνα με τον πρώην προπονητή των Πέλικανς, Σταν Βαν Γκάντι.

Οι διατητές της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη είναι πλέον λιγότεροι... ευαίσθητοι με τους παίκτες που προσπαθούσαν να εκμαιεύσουν τα φάουλ, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο ρυθμό στα ματς, όπως εξήγησε ο Σταν Βαν Γκάντι: «Ξέρω πως είναι νωρίς, δεν έχει περάσει καν εβδομάδα από την έναρξη της σεζόν, αλλά οι αλλαγές των κανονισμών στο ΝΒΑ έχουν δημιουργήσει μεγάλη διαφορά. Σφυρίζονται λιγότερα φάουλ, οι παίκτες πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο για να σκοράρουν από το να κερδίσουν απλά φάουλ. Ο ρυθμός του παιχνιδιού είναι καλύτερος, ειδικά στο τέλος. Έχει γίνει καλύτερο για τον θεατή».

Ο 62χρονος τεχνικός και τηλεοπτικός αναλυτής, παρότι αναγνωρίζει πως είναι ακόμη αρκετά νωρίς για συμπεράσματα, παρατηρεί πως το μπάσκετ είναι πλέον πιο διασκεδαστικό.

Ο Καλιφορνέζος κόουτς έκανε το σχετικό «τιτίβισμα» στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, εκφράζοντας την ικανοποίηση τον καλύτερο ρυθμό που έχουν τα πρώτα ματς της σεζόν.

I know it’s early, not even a week into the season, but the NBA rule changes are making a big difference. Fewer fouls called, players have to try to score rather than just draw fouls and better game flow, especially at the end of the game. It’s a better game to watch.